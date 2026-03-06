“Днес ще се запозная с молбата за напускане на регионалната министърка и ще взема своето решение. Предполагам, че до следобед ще бъдете уведомени“, каза пред журналисти президентът Илияна Йотова по подов оставката на министър Ангелина Бонева.

Попитана ще подпишете ли указа за освобождаването на министъра на регионалното развитие и ще има ли нужда от още смени, Йотова каза, че то този момент друго предложение няма.

“Днес ще се запознаем с цялата информация, с документите, с молбата ѝ за напускане и ще взема своето решение”, каза още държавният глава.

На въпрос дали правителството се справя с евакуацията, тя каза, че ако прави сравнение с други страни от европейския съюз, се справяме “твърде добре“.

“Има страни, в които евакуация все още не е започнала на техните граждани. Що се отнася до списъци и кой как е бил качен на един или друг самолет, мисля, че госпожа Нейнски може да ви даде по-подробна информация, както впрочем и местните ни посолства и консулства, защото нямаме пряк достъп до тези списъци. Това, което обаче мога да кажа със сигурност, е, че ще направим всичко възможно българските граждани, които искат да се приберат в България, защото има такива, които не желаят, своевременно попадат прибрани от там, за да се гарантира тяхната сигурност“, категорична е Йотова.

КСНС

По повод призива на няколко партии да бъде свикан КСНС, президентът каза, че към момента няма непосредствена опасност за България.

“При първия сигнал за промяна в ситуацията в региона на Близкия изток и по отношение на сигурността на България незабавно ще бъде свикан Консултативен съвет за национална сигурност”, каза по темата Йотова.

“Няма никакво основание още повече да напрягаме хората в страната. Всеки един риск се следи много внимателно и всяка една информация се обсъжда много внимателно”, обясни държавният глава.