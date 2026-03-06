"За мен това е много важно решение, което приемам изключително сериозно. Ценя хората, които са тук. Те са постигнали резултати, които смятам да наградим, за да постигнем за Бургас това, което заслужава – едно много сериозно представителство в централните власти.", заяви лидерът на БСП Крум Зарков, след като членовете на местния Областен съвет се обединиха около предложението именно той да поведе листата на "БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА" в Бургас на предстоящите парламентарни избори.

"Политическата криза ще бъде решена, когато се състави почтено правителство с хоризонт на действие по-дълъг от няколко месеца, за да може да прекърши гръбнака на този мафиотски клан, който се е увил около снагата на нашата нация и задушава народа ни.", посочи Зарков и отбеляза: "Една добре представена БСП в българския парламент значително увеличава възможността за съставяне на устойчиво управление.". Според него БСП може да бъде ключът към излизането от патовата ситуация в българската политика.

"Социалистите най-добре разбират значението на правовата държава. И докато решенията на Министерският съвет не струват повече от хартията, на която са написани, защото могат да бъдат заобикаляни, няма как да правим солидарна политика.", подчерта Зарков.

Според него ще има обективна нужда от БСП, докато има хора с разбиране, че една общност расте и губи заедно, а не един да трупа, за сметка на много други, които мизерстват.

"Димитър Благоев е казал, че социализъм, това е да направиш нещо общо. А ние живеем в държава, в която общото непрекъснато става частно. Това ще се промени.", категоричен бе Зарков.