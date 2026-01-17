Сибирски антициклон ще доминира над Централна и Източна Европа, като температурите ще паднат до минус 30 градуса. Meteo Balkans прогнозира сериозно застудяване през втората десетдневка на януари.



В този период влиянието на полярния вихър ще се засили, особено към края на десетдневието, което ще поддържа стабилно студено време с чести инверсии, ясно небе и силни нощни мразове. Най-осезаем студ се прогнозира за вътрешността на континента и райони с континентален климат, където ниските температури могат да се задържат продължително.



Към края на месеца се очаква постепенно отслабване на студа и признаци на промяна в атмосферната циркулация. Като цяло месечната прогноза се реализира по план, с ясно изразена студена фаза в средата на януари и тенденция към нормализиране на температурите в последните дни, допълват метеоролозите.



Сериозно застудяване от изток ще обхване и България от средата на януари, като най-екстремните условия се очакват във високите части на планините. Според актуалните прогнози на връх Мусала – най-високият връх на Балканите – температурите на 18 и 19 януари могат да се понижат до около минус 30 градуса по Целзий. Специалистите съветват да се избягват изкачванията на Мусала и високите части на Рила в периода 18-19 януари. Комбинацията от силен студ, вятър и ограничена видимост значително увеличава риска от измръзвания и инциденти. Температурата зарaди вятъра ще се усеща и като минус 35-40 градуса по Целзий. Ако не сте опитен планинар, а любител, определено не рискувайте!



Макар най-ниските температури да се очакват във високите планини, застудяването ще обхване цялата страна, като в Източна и Североизточна България минималните температури също ще се понижат значително. Очаква се това да бъде един от най-студените периоди през настоящата зима.