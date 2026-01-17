Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев изрази сериозни опасения относно честността на изборния процес по време на пресконференция в Бургас. Основен акцент в изказването му бяха получените сигнали за възраждане на порочни практики при печеленето на вот, като специално внимание бе обърнато на ролята на криминалния сектор в региона.

Политикът постави въпроса в контекста на дебатите около Изборния кодекс и необходимите мерки за гарантиране на прозрачен вот. Според него, на местно ниво вече се наблюдават притеснителни движения.

„Основният проблем са индикациите за активизиране на криминалния контингент по отношение на купуването на гласове в област Бургас, за хора с прякори, добре познати на всички нас“, заяви категорично Мирчев пред медиите.

Мирчев отправи остри критики към ефективността на органите, призвани да защитават законността в страната. Той изрази тезата, че държавният апарат в момента не функционира в полза на гражданите.

„Практически нямаме работеща прокуратура, не работят ДАНС и българските институции. Гарантирането на честен изборен процес очевидно трябва да бъде в ръцете на българските граждани“, коментира той ситуацията.

Като противодействие на институционалната пасивност, от „Да, България“ залагат на засилен граждански контрол. Мирчев подчерта значението на инициативата за паралелно преброяване и наблюдение на изборите.

„Вече имаме над 7 000 души в инициативата „Ти броиш“. Целта ни е да достигнем над 20 000 доброволци, за да можем да обхванем цялата страна“, посочи той, цитиран от NOVA.

По отношение на бъдещите действия в парламента, Мирчев очерта конкретни стъпки, насочени срещу ръководството на прокуратурата. Той обяви намерението на формацията си да инициира натиск върху съдебния кадрови орган.

„Ще предложим Народното събрание да приеме декларация, с която ясно да каже на Висшия съдебен съвет, че трябва да бъде гласувана оставката на временно изпълняващия длъжността главен прокурор“, заяви депутатът.

Освен кадровите промени, приоритет остава и технологията на гласуване. Мирчев бе категоричен, че връщането на доверието минава през премахването на хартиените бюлетини.

„Ние настояваме за 100% машинно гласуване и ще продължим да настояваме за това в зала“, каза той и допълни аргументите си: „Когато има хартиена бюлетина, има огромни възможности за манипулации“.

Относно датата на предстоящия вот, Ивайло Мирчев припомни, че конституционната процедура е ясна и отговорността е в президентството. „Това решение е на президента и той трябва да го вземе“, завърши той.