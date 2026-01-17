24 642 граждани на трети страни са получили разрешения и регистрации за работа у нас от Агенцията по заетостта през 2025 г. Това сочат данните, предоставени от ведомството на БТА.

Най-честите сфери на работа са хотелиерство и ресторантьорство, селско и горско стопанство и строителство. Част от чужденците са били заети и в здравеопазването, търговията, транспорта, промишлеността, други – в областта на създаването и разпространението на информация и творчески продукти.

Разрешения за работа от Агенцията по заетостта са получили 1295 граждани на Турция, Република Северна Македония (РСМ) и Индия. Тези за извършване на дейност на свободна практика са седем и са от Руската Федерация, Беларус и Украйна.

Регистрираните за сезонна заетост до 90 дни са били 19 057 души. Те са от Узбекистан, Киргизстан и Турция. За краткосрочна заетост до 90 дни са дошли в България 4211 души от Турция, РСМ и Индия. Регистрираните от АЗ чуждестранни граждани с български произход са били 72, от Сърбия, Молдова и Украйна. Те са работели в областта на търговията, преработващата промишленост, транспорта, складирането и пощите, сочат още данните.

Засилен интерес

Според Надя Василева, председател на Българската конфедерация по заетостта, данните на АЗ говорят за това, че има повишен интерес за работа у нас от чужденците. Започваме да засилваме този процес за внос на работна ръка, смята тя. Облекчаването на процедурите и намаляването на изискването за документация също е важно, добави експертът. По думите ѝ това се налага заради демографската ситуация у нас. Василева отбеляза и това, че има сфери, които са неатрактивни за българите.

Кадри от чужбина са в различни сфери – производство, складове, транспортни фирми, посочи Василева.

Попитана дали българите, които могат да се завърнат от чужбина у нас по програмата „Избирам България“ биха могли да задоволят глада за кадри в българската икономика, Надя Василева отговори отрицателно. Хората, които биха се прибрали в България, няма да са достатъчни, смята тя. По думите ѝ няма конфликт между двата процеса.