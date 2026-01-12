Програмата на Младежкия международен център (ММЦ) в Бургас през януари продължава с поредица от образователни, културни и социални инициативи, като през следващата седмица акцентът е поставен върху събития, насочени към диалог, толерантност, творчество и дигитални умения.

Всички събития, с изключение на изрично посочените, се провеждат в сградата на Младежкия международен център Бургас, ж.к. „Меден рудник“, ул. „Апостол войвода“ 15.

На 17 януари от 14:00 часа ММЦ ще бъде домакин на ново издание на DIGI POWER MEETINGS, което ще посрещне като гост Александър Иванов – експерт в областта на комуникациите и стратегическото брандиране, лектор и преподавател с дългогодишен практически опит.

Събитието е фокусирано върху приложението на изкуствения интелект в съвременния маркетинг и ще предложи практически уъркшоп, насочен към млади хора с интерес в дигиталните технологии, комуникациите и предприемачеството.

На 15 януари от 18:30 часа ще се състои „Град на поети: Среща с поетесата Яна Вълчева“. Литературната вечер е част от поредица, посветена на съвременните поетични гласове на Бургас, и предоставя възможност за среща с автор, разговор за поезията като форма на лично изразяване, както и споделяне на стихове в отворена и неформална среда.

От 13 до 16 януари, с начален час 10:00, в Младежкия международен център Бургас ще се проведе „Седмица на толерантността – една седмица, много гласове“. Инициативата включва поредица от интерактивни уъркшопове, дискусии и практически занимания, посветени на теми като уважение към различието, междукултурен диалог, социално включване и активна гражданска позиция.

На 14 януари от 10:00 часа ще се проведе събитието „Вкусовете на Банго Васил“, посветено на ромската Нова година. Празникът ще се състои в квартал „Горно Езерово“ и ще представи ромските традиции чрез кулинарни демонстрации и културни елементи, с цел насърчаване на междукултурния диалог и разбирателството.

До края на месец януари младежите могат да се включат и в други инициативи от програмата на Центъра, сред които Социална вечер (23 януари от 18:00 часа), Крипто вечер (30 януари от 19:00 часа) и Турнир по билярд, който ще се проведе на 31 януари от 10:30 часа в клуб HotShot.

Пълната информация за събитията и актуалната програма са достъпни в социалните мрежи на Младежкия международен център Бургас, както и на официалния сайт. ММЦ-Бургас продължава да развива устойчива програма, насочена към активното участие и развитието на младите хора в общността.