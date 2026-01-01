Експлозия в бар в новогодишната нощ отне живота на около 40 души в швейцарския ски курорт Кран Монтана, в кантона Вале, предадоха световните агенции, цитирани от БТА. Според швейцарската полиция около 100 души са ранени, повечето от тях сериозно.

Експлозията е станала около 01:30 ч. местно време в бара "Констеласион", който е много популярен сред туристите, по време на празненствата за Нова година.

Снимки, публикувани в швейцарски медии, показват горяща сграда и спасителни служби в близост. Множество хора получават медицинска помощ заради изгаряния. Някои от пострадалите са чужденци.

Поради тежките изгаряния засега жертвите все още не могат да бъдат идентифицирани.

Полицията, пожарната и спасителните служби оказват помощ на жертвите. Районът е отцепен и над него е установена зона, забранена за полети, добави полицията. Хеликоптери и линейки помагат на ранените, след като интензивното отделение и операционната зала в регионалната болница са се оказали претоварени, според регионалния съветник Матиас Ренар.

В регион, препълнен с туристи, каращи ски по пистите, властите призоваха местното население да проявява предпазливост през следващите дни, за да се избегнат инциденти, които биха изисквали медицински ресурси, които и без това са претоварени.

Според изявление на италианското външно министерство, цитирано от Ройтерс, пожарът не е резултат от палеж. Причините за експлозията се разследват, но според властите версията за умишлено нападение се изключва.

Министър-председателят в оставка Росен Желязков изрази съболезнования за загубените човешки животи. В "Екс" премиерът написа, че пожелава на ранените бързо и пълно възстановяване.