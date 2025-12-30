Пожар е избухнал в частна къща в с. Гюльовца, разположена на ул. «Георги С. Раковски» №1. От инцидента леко пострадал обитаващият къщата 69-годишен мъж, който след преглед в УМБАЛ – Бургас, е освободен за домашно лечение. От пожара изгоряло кухненското помещение. Към момента причината за възникване на инцидента не е установена. По случая е образувано досъдебно производство.