Изпращаме една година с много високо кредитиране. Това заяви пред БНТ Тихомир Тошев, кредитен консултант. Той не очаква изненади при кредитния пазар следващата година заради еврото.

Ще продължи интересът към купуването на имоти, според него. Ще ни трябва малко време да се настроим към новата реалност, прогнозира Тошев. Тази година много се купувало ново строителство. Хората заделяли пари за ремонт и обзавеждане.

Според него се очаква леко преохлаждане на имотният пазар. Ще влезем в един по-спокоен пазар, смята Тихомир Тошев. Той не очаква ръст на лихвите по кредитите.

Скъпо излизат празниците, които са на бързи кредити, коментира консултантът. Не посягайте към бързи кредити, съветва Тошев. Трудно се излиза от дълговата спирала. Очаква се нов закон за бързите кредити, който ще затвори много вратички. Да спестяваме, препоръчва кредитният консултант.