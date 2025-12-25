Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), 25 декември ще бъде облачен и с валежи почти навсякъде в страната. В северозападните райони, Предбалкана и високите полета на Западна България дъждът ще премине в сняг, а по планинските проходи на Стара планина ще има виелици и навявания.

През следващото денонощие ще продължи застудяването. В централните части на Северна България и Лудогорието също се очакват снеговалежи, като навявания и снежна покривка ще се образуват по високопланинските пътища на Южна България.

В останалите райони валежите ще бъдат под формата на дъжд, като в централните северни и североизточни части има условия за поледици. Най-значителни по количество валежи се очакват в западната половина на страната.

Ще духа умерен и силен вятър от изток-североизток. Минималните температури ще бъдат между минус 1° и 4°, а през деня ще се движат от минус 4° в северозападните райони до 5°–7° в югоизточните. В София се очаква почти без промяна: между 0° и 2°. Атмосферното налягане остава по-високо от средното за месеца и ще продължи да се повишава.

В планините ще бъде облачно с обилни снеговалежи. Ще духа умерен и силен вятър от изток-югоизток, а по проходите ще има условия за виелици и навявания. Максималните температури ще са около минус 1° на височина 1200 метра и минус 3° на 2000 метра.

По Черноморието времето ще е облачно и дъждовно със силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 7° и 9°, а температурата на морската вода – 11°–12°. Вълнението на морето ще бъде 4–5 бала.

Слънцето в София ще изгрее в 7:55 ч. и ще залезе в 16:58 ч., а продължителността на деня ще бъде 9 часа и 3 минути. Луната изгрява в 11:16 ч. и залязва в 22:26 ч., два дни преди първа четвърт.

Прогноза за следващите дни

В петък и събота облачността ще остане предимно значителна, с временни разкъсвания и намаления, най-значителни в събота. На отделни места, главно в североизточните и планинските райони, ще превали слаб сняг. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от северозапад. Минималните температури ще са между минус 5° и 0°, а максималните – между 1° и 6°.