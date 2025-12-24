Ситен снеговалеж и гъста мъгла усложняват трафика през прохода „Шипка".

Към момента снежна покривка се е образувала единствено в най-високата част на прохода, където температурата е минус 1 градуса.

Снегопочистващата фирма, отговаряща за участъка, е в пълна готовност и следи непрекъснато обстановката. При евентуално засилване на валежите е осигурена необходимата техника за незабавна реакция и опесъчаване.

От Агенция „Пътна инфраструктура" апелират към всички шофьори, които планират пътуване за предстоящите коледни и новогодишни празници, да тръгват на път единствено с автомобили, подготвени за зимни условия.