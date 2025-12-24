Коледно гмуркане организират водолазите от бургаския клуб „Приятели на морето”. Този път то ще има ретро привкус. Водолазите представят интересна система за гмуркане – затворен цикъл. При нея с химически средства от издишания въздух се абсорбира въглеродният двуокис и след обогатяване с кислород, той отново се вдишва.

По традиция, след потапяне, водолазите търсят гърне, пълно с жълтици и отварят шампанско под водата. Коледната елхичка е неразделна част от събитието.

“Това са традиции, които се спазват, каквото и да става. Това е нашият начин на живот”, сподели един от водолазите.

“Това гмуркане се прави повече от 10 години. Правим го за удоволствие, за това, че морето е нашият втори дом. За нас едно коледно преживяване е свързано с това, което правим под водата”, каза Стоян Димитров, председател на “Приятели на морето”- Бургас.

По думите му системите за индивидуално гмуркане са направени в средата на 40-те години на миналия век. “При системата за затворен цикъл водолазът издишва въздуха, той се обогатява с кислород и пак го вдишва. Това е един и същи въздух, не се носят бутилки. С тази система може да се остане под вода до 3 часа, но има други, с които може да издържиш до 5-6 часа”, допълни той.

Водолазите ще останат във водата няколко минути по традиция. Правят го и за здраве, и за да покажат на всички българи, че една от основните им ценности е любовта към морето и запазването на неговата чистота.