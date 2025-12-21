След блестящата премиера на 4 септември в Летния театър, „Сарсуела – огън и страст“ завладява и залата на Операта

На 21 декември от 19:00 часа залата на Държавна опера – Бургас ще бъде подвластна на вихъра от темпераментна музика, страстни танци, обединени от безспорната харизма на всички изпълнители – с концертния спектакъл „Сарсуела – огън и страст“. Под темпераментната палката на Страцимир Павлов, впечатляващите – с глас, визия и присъствие, солисти: сопраните Илина Михайлова, Мария Цветкова-Маджарова и Нона Кръстникова, тенорът Рейналдо Дроз и басът Деян Вачков /гост/, оркестърът и балетът на Бургаската опера ще представят пиршество за сетивата в тоналността на неудържимата испанска чувственост – като водопад от бурни емоции и красив рисунък на душите и телата. Наскоро маестро Страцимир Павлов дирижира и поредица концерти от националното турне на друг успешен проект на Бургаската опера – „Френска целувка“, на който е и автор на аранжиментите. Той бе и на рояла на поредицата концерти „Едит Пиаф – песента на любовта“.

На 21 декември именитите солисти, музикантите от оркестъра и балетните артисти ще сътворят – отново, след блестящата премиера на музикално‐сценичния проект – на 4 септември т. год., с която официално бяха закрити Бургаските музикални празници "Емил Чакъров" 2025, истинско емоционално-визуално пиршество и на сцената на Операта. Със сигурност ще се получи забележително съчетание от взривоопасна динамика на чувствения заряд, огнени ритми и красива дъга от чувства в тоналността на страстта в концертния спектакъл „Сарсуела – огън и страст!“.

Испанската музика вплита в себе си заряда на самобитния вкус към живота, характерен за южния темперамент. Тя е носител на типичното светоусещане, характерно със страст и взривна емоционалност. Вокалните изпълнения на прекрасните солисти в концерта спектакъл „Сарсуела – огън и страст“ ще бъдат в красиво и грабващо сетивата съчетание с динамичната хореография, дело на Марина Змеева-Маркова – в изпълнение на балетния състав на Държавна опера – Бургас. Под оркестровия съпровод на музикантите на Бургаската опера /с концертмайстори: Ваня Златева и Христо Белчев/ и красивите вокални изпълнения, чрез знаците и посланията на телата, артистите от балета ще донесат завършеност на цялостната картина на заредения с буря от емоции концерт спектакъл. В бляскавата програма, покоряваща с всички нюанси на чувствеността, характерни за испанската музика, ще има водопад от вълнуващи емоции и красота.

Сарсуела се заражда в Испания през 17 век – като близък до оперетата жанр, но в който преобладават балетът и характерните испански танци. На сцената темпераментните актьорит разиграват история на сцената, но я и разказват с пеене и рецитация. Текстът на първото музикално-сценично произведение, наречено сарсуела, е написан от най-големия испански драматург на 17 век Калдерон де ла Барка. Той дава и името „сарсуела“ жанра. Сарсуела, в превод от испански, означава „къпинак“ /от „сарса“ – „къпина“/. Изборът на поета е може би заради оплетените в интриги отношения на героите, наподобяващи къпиновия храст и заради шегите, присъщи на жанра – като бодлите на къпината. Сарсуела достига своя разцвет около средата на 19 век. Присъстващите на концертите често запомнят текстовете и мелодиите и ги пеят извън сцената. Сарсуела продължава да се поставя в Испания и в наши дни. Един от най-забележителните изпълнители на такива произведения е прочутият испански тенор Пласидо Доминго.

Билети - на касата на Операта, каса "Часовника", в Grabo.bg - https://share.google/np8sDcDGBfISI9krF и Eventim.BG - https://www.eventim.bg./bg/bileti/sarsuela-ogn-i-strast-burgas-drzhavna-opera-688389/event.html.