Има нещо в коледното дърво, което прави дома да изглежда завършен: ароматът на смола и бор, блясъкът на лампичките, ежегодното търсене на идеалната украса. Но зад празничната магия стои изненадващо труден избор: да купите живо (отрязано или в саксия) дърво, или да изнесете изкуственото от тавана? Отговорът зависи от това какво цените най-много – традиция, удобство, цена или екология.

Какво показват числата

В България пазарът на коледни дръвчета е много по-малък от този в големите страни, но все пак значим за много хора и бизнеси. Очаква се над 300 000 живи коледни дръвчета да бъдат предложени на пазара тази година от държавните лесничейства и стопанства – малки иглолистни видове като смърч, ела и бор, които украсяват домовете през празничния сезон.

Делът между истински и изкуствени дръвчета у нас е забележим: все повече българи избират изкуствени модели заради удобството и по-голямото разнообразие в магазините, докато част от живите елхи идват както от местни разсадници и горски стопанства, така и от внос.

Подобно на глобалната тенденция, голяма част от изкуствените елхи, продавани в България се внасят от чужбина, включително от Китай, което означава, че техният въглероден отпечатък започва още преди да достигнат до магазина.

Екологични компромиси

Истинските дървета действат като абсорбатори на въглерод, докато растат във фермите: те усвояват въглеродния диоксид през целия си растеж и допринасят за биоразнообразието. Когато бъдат изхвърлени отговорно – компостирани, надробени или използвани за мулч – техните емисии в края на живота им са сравнително ниски. Но ако попаднат на сметище, могат да отделят метан, което обезсмисля част от екологичните им ползи. Изследванията показват, че начинът на изхвърляне има ключово значение.