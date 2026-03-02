Върховният административен съд (ВАС) потвърди окончателно, че лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов е използвал език на омразата. Решението на магистратите засяга изказвания на политика по адрес на бившия депутат Даниел Лорер. С този акт висшата инстанция остави в сила решението на Административен съд – София град, което преди това потвърди позицията на Комисията за защита от дискриминация (КЗД).

Производството беше образувано заради поредица от публикации в социалните мрежи, в които Костадинов използва епитети като „чужденец“, „национален предател“ и други обидни квалификации спрямо опонента си. Според съда тези думи не представляват легитимно политическо мнение, а са директна нападка, основана на етнически произход. Магистратите приемат, че изразите създават враждебна среда, насочена срещу конкретния човек и общността, към която принадлежи.





Защитата на лидера на „Възраждане“ пледираше, че изказванията попадат в обхвата на свободата на словото. Съдебният състав обаче отхвърли този аргумент с мотив, че правото на изразяване не може да се използва за накърняване на човешкото достойнство.

Това не е единственият случай, в който съдебна инстанция се произнася срещу политика по подобен казус. По-рано самият Лорер съобщи, че е спечелил дело срещу Костадинов на втора инстанция пред Варненския административен съд. Тогава магистратите също постановиха, че поведението на партийния лидер е предизвикало чувства на враждебност и отхвърляне.





Отделно от този случай, през април 2025 г. КЗД установи нарушения и по жалба на Соломон Паси. В това решение комисията посочи, че Костадинов и неговата партия са създали среда, насърчаваща омраза, включително чрез разпространение на колажи и коментари в онлайн пространството. През годините формацията е била обект на критики и заради други действия.

С окончателното решение на ВАС Костадинов е задължен да премахне процесните публикации от своите профили и да заплати наложената глоба. Актът на върховните магистрати не подлежи на обжалване и влиза в сила незабавно.