Детската болница на Бургас се подготвя за поредната стъпка след свършената огромна работа по изграждането и оборудването на сградата, продължавайки да попълва своя екип.

През следващите дни предстои подаване на документи за разрешение за дейност на болницата, а в средата на март – обявяване на конкурси за избор на главна сестра и старши сестри на клиники и отделения.

Интересът към педиатричната болница продължава да е много голям, а ключов приоритет към момента е привличането на още медицински сестри.

„Много кандидати изпращаха автобиографии, с всеки един от тях сме разговаряли. Голяма част от кандидатите вече потвърдиха готовност да се включат при стартиране на дейността. За онези, които предстои да кандидатстват при нас, уточнявам, че трябва да имат завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалността „Медицинска сестра“, да членуват в Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и да имат регистрация в регистъра на съответната регионална колегия. Опитът в областта на педиатричните грижи е предимство, но ние също осигуряваме възможност за обучение“, казва Яна Шерденова, главен координатор по сформиране на екипа от професионалисти по здравни грижи.

В Детската болница на Бургас медицинската сестра ще бъде централна фигура – връзката между детето, семейството и лекарския екип. Тя трябва да е защитник на малките пациенти и доверено лице на родителите.

Ролята й е многопластова и изключително отговорна, защото няма да е просто изпълнител на назначения, а част от екип, който се стреми към безопасна, адекватна и професионална здравна грижа.

„Наясно сме, че много колеги работят при тежки условия и усещане за недооценен труд. Затова отправям лично послание към колегите от Бургас и от други градове - ние изграждаме различен модел на работа. В нашата болница няма да търсим просто служители. Търсим партньори. За нас е важно колегите да работят спокойно и да бъдат уважавани, да имат възможност и да бъдат стимулирани професионално да надграждат развитието си“, казва Яна Шерденова.

Детската болница „Света Анастасия“ предлага не просто работа, а ново начало в Бургас, подплатено с професионална сигурност и по-добро качество на живот.

Освен постоянен трудов договор с конкурентно заплащане, е осигурен пакет от реални придобивки и възможности, които включват „Детски център за деца на служители“, подкрепа за специализация “Педиатрични грижи“, вътрешни обучения и курсове, възможност за безплатно изучаване на чужди езици, безплатен достъп до психолог, занимания по йога и медитация, народни танци.

Освен медицински сестри все още се набират и лекари, рентгенови и клинични лаборанти. Кандидатите могат да изпращат своите автобиографии и мотивационни писма на demografia@burgas.bg.

Вече са заети всички позиции в администрацията и болничната аптека, осигурен е необходимият брой рехабилитатори и кинезитерапевти.