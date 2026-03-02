Със заповед на министъра на вътрешните работи Емил Дечев за директор на ОДМВР - Бургас е временно преназначен ст. комисар Николай Ненков, който бе представен пред ръководния състав на областната дирекция от заместник-министър Калоян Калоянов.

Николай Ненков е роден на 11.01.1979 г в гр. Търговище. Завършил е Националния Военен университет «Васил Левски» в гр. В. Търново, а впоследствие и втора магистратура по психология в Шуменски университет «Епископ Константин Преславски». Постъпва на държавна служба в МВР през м. февруари 2004 г., като последователно работи в сектор «Криминална полиция» на РПУ – Търговище, началник на РУ «Полиция» - Търговище и директор на ОДМВР – Търговище. Впоследствие е назначен за началник сектор „Престъпления против собствеността“ към ГДНП. Многократно е награждаван за високи професионални постижения.