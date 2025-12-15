Очаква се във вторник Европейската комисия да отмени ефективната забрана на ЕС за продажба на нови автомобили с двигатели с вътрешно горене от 2035 г., поддавайки се на силния натиск от Германия, Италия и европейските автомобилни производители, борещи се с китайските и американските си конкуренти, предава агенция Reuters.

Ходът, чиито подробности все още се уточняват от служители на ЕС преди представянето му, може да доведе до отлагане на ефективната забрана с пет години или смекчаване за неопределено време, съобщиха официални и индустриални източници.

Вероятната ревизия на закона от 2023 г., изискваща всички нови автомобили и микробуси, продавани в 27-членния блок от 2035 г. насам, да бъдат без емисии на CO2, би била най-значителното отстъпление на Европейския съюз от зелените му политики през последните пет години, отбелязва агенцията.

"Европейската комисия ще представи ясно предложение за премахване на забраната за двигатели с вътрешно горене", заяви в петък Манфред Вебер, ръководител на най-голямата група в Европейския парламент, Европейската народна партия. "Това беше сериозна грешка в индустриалната политика", посочи той.

Отмяната на забраната раздели сектора. Традиционни автомобилни производители като Volkswagen и собственикът на Fiat Stellantis настояват усилено за облекчаване на целите на фона на ожесточената конкуренция от страна на по-евтините китайски конкуренти. Секторът на електрическите превозни средства обаче вижда това като отстъпване на повече позиции на Китай в прехода към електрификация.

Законът от 2023 г. е предназначен да ускори прехода от двигатели с вътрешно горене към батерии или горивни клетки и да глоби автомобилните производители, които не са изпълнили целите.