Красиви и нежни имена черпят за днешния празник. На 10 март православната църква почита Св. мчци Кодрат и Галина.



Свети мъченик Кодрат бил роден в пустинята от майка на име Руфина –бежанка християнка от Коринт.



По чудодеен начин, младенецът живеел в пустинята, пазен от Бога, и воден от Светия Дух. Вече юношa бил намерен от вярващи хора, които го завели в града, където лекувал болести с дадената му свише благодат.



По заповед на нечестивия римски император Декий в Коринт били започнати гонения на християни и в Коринт. Бил заловен и Свети Кодрат.



Мъчели го жестоко но той оставал непоколебим в своята вяра. Накрая Свети Кодрат и други ревностни християни били обезглавени извън града в десетия ден на месец март.



На мястото, където били убити светите мъченици, потекъл извор, за да напомня на Коринт за страданието им.



На мъки в името на Христа се решавали и свети жени, подражавайки на свети Кодрат – една от тях била света Галина.



Света мъченица Галина пострадала при управлението на император Деций Траян в Коринт и била последователка на Св. мъч. Кодрат. Областният управител на областта предприел гонения на християните, при което пострадали много мъже и жени, верни на Христовата вяра.



На този ден шестимата мъченици - Кодрат, Киприан, Дионисий, Анект, Павел и Крискент били измъчвани и по различен начин погубени заедно с още заловени християни.



На 10 Март имен ден празнуват Галин, Галина, Галена и Галя.