1 800 000 души, или около 30% от населението на България, попада в групата на енергийно бедни домакинства, които нямат достъп до основни енергийни услуги за адекватно отопление, охлаждане, осветление и осигуряване на енергия за домакинските уреди.

Допълнително около 365 000 са със статут на уязвими клиенти. В България хората, които са били неспособни да поддържат дома си достатъчно топъл, са почти 21%, като страната ни е на първо място в ЕС по този показател. Това се посочва в становище на Икономическия и социален съвет.

Препоръките на Икономическия и социален съвет

Според него страната ни изостава с въвеждането на механизми за оценка, идентифициране и мониторинг на енергийно бедните домакинства. Една от препоръките е към формулата за определяне на официалната линия на бедност да се добави индекс за инфлация, за да се преодолее изоставянето на доходния критерий при определяне на статута на домакинствата.

Освен да се напише стратегия за справяне с енергийната бедност, в документа се предлага да бъде обсъден механизъм, по който да се определя степента на компенсации в условията на либерализиран пазар, като компенсациите да се отпускат диференцирано според доходите и да бъдат ограничени до сметките за електроенергия за основното жилище на домакинството.

Според ИСС усилията на държавата трябва да бъдат насочени към постигане на междусистемна свързаност на електроенергийната система на България и Югоизточна Европа с тези на Централна и Северна Европа.

През юли миналата година средномесечната цена на електроенергията в България, Румъния и Гърция е с над 110% по-висока от тази в централноевропейските страни като Германия, Австрия, Чехия.

"В резултат, българският бизнес и българската държава чрез компенсациите, които предоставя, плаща непосилно висока цена за електрическата енергия и това има крайно неблагоприятно влияние върху икономическата конкурентоспособност и стандарта на живот", казват още от ИСС в своето становище.

Страните в Европа

За нарастването на броя на енергийно бедните европейци през последните години вина има войната на Русия в Украйна, която предизвика сериозни сътресения на енергийните пазари, отбелязват наблюдатели, цитирани от БГНЕС. В момента 41 милиона души или 9.2% от гражданите на Съюза са енергийно бедни.

Положението е още по-сериозно в страните от Западните Балкани, които са извън ЕС. В Албания и Северна Македония хората, които не могат да поддържат нормална топлина в жилищата си, са съответно 33.8% и 30.7%. Това прави почти една трета от населението, което е принудено да живее в студени домове.

Най-малко енергийно бедни в ЕС има във Финландия, където само 2.7% от гражданите се сблъскват с този социален проблем. Най-много енергийно бедни живеят в Турция - почти 13 милиона души. Югоизточната ни съседка е имала втората най-евтина цена на природния газ в евро, а цената на електроенергията е трета най-евтина. Въпреки това огромен брой хора живеят без топлина.

В Испания 8.5 милиона души не са могли да поддържат топлина в домовете си, а във Франция техният брой е 8.1 милиона. В Германия тази цифра е 5.3 милиона, а в Италия – 5.1 милиона.

В Румъния и Гърция енергийно бедните са съответно 2 млн. и 1.9 млн.