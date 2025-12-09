Още по темата:

"Ситуацията с ударения от украински дронове танкер Kairos ("Кайрос") край Ахтопол е критична, а липсата на офицери и бавната реакция превръщат инцидента в екологичен риск. България не си е извадила поуки от предишни кризи".

Това коментира к.д.п. Александър Калчев, председател на Българската морска камара, по Bloomberg TV Bulgaria.

"Корабът, който в момента бедства, е закотвен опасно близо до брега", коментира Калчев.

"Тази работа, очевидно, бе объркана от самото начало, защото подобни атаки, дори и срещу кораби, които са санкционирани, не би трябвало да се случват в открито море. Това е пиратски акт, откъдето и да го погледнем", категоричен е той.

Последващите действия обаче са още по-тревожни, тъй като демонстрират пълна неадекватност, както от страна на властите в Турция, така и в България, смята Калчев. Танкерът е успял сам да се спре и закотви на едва 5-6 кабелта от брега.

Според експерта, има два основни проблема, които превръщат закотвения кораб в непосредствен риск:

"На борда на кораба няма офицери, а само екипаж от изпълнителския състав. Тоест, няма отговорни лица. При влошаване на метеорологичните условия или поради технически причини, оборудването може да откаже и корабът да се откъсне от котвата."

"На мен не ми е ясно и защо българската страна не предприема абсолютно никакви действия", коментира Калчев. "Този кораб, 5-6 кабелта ще ги мине за 30 минути максимум и ще излезе на брега. Най-бързият начин за реакция е да се изпрати буксир, примерно, от Бургас, което би отнело 3-4 часа."

Според председателя на Морската камера, дори с наличните средства за наблюдение, България няма да може да реагира адекватно в подобна критична ситуация.

"Фактът, че чувам по медиите, че трябва да изчакаме решение на Министерски съвет, за да може да се определи някаква сума или някакъв бюджет, с който да разполага Центърът за търсене и спасяване, за да може да предприеме действие, означава, че нашата система е наистина много объркана и че не сме си извадили никакви изводи от случая с "Вера Су" преди няколко години."

Петролният танкер Kairos беше ударен от украински морски дронове край бреговете на Турция на 28 ноември и се появи край българския бряг на 5 декември. Не е напълно ясно как корабът е стигнал до там, но Морската администрация на България, заяви че корабът е бил под постоянно наблюдение поради силни вълни и лошо време в района. 900-футовият танкер няма товар на борда, а изображения, публикувани от турските власти, показват значителен пожар на кораба по време на удара, вероятно причинен от горивото, което захранва двигателите му.