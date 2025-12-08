74-годишен мъж от шуменското село Струйно загина след удар от микробус тази сутрин, съобщиха от ОД на МВР.

Подаден е сигнал от 45-годишен мъж за инцидент на изхода на село Струйно - в посока към Разград. Мъжът е съобщил, че е управлявал микробус и може би е ударил човек.

Към мястото на произшествието са насочени екипи на полицията и "Спешна помощ". Установено е, че в крайпътна канавка лежи мъж, без жизнени показатели.

Водачът на микробуса е правоспособен, тестван е за алкохол и наркотични вещества. Пробите му са отрицателни.