Община Поморие предупреди за изключително висока активност на телефонни измамници в региона днес. Екипът на Районно управление полиция в града е информирал местната власт за няколко сигнала само от сутринта. Обажданията са по добре утвърдената и позната схема "съдействие на полицията". С преправен глас, комбинаторите обявяват пред жертвите, че работят по секретна специализирана акция и ги предупреждават, че „всеки момент“ ще им позвънят телефонни измамници, които ще им поискат пари. След това сценарият продължава като на кино: „Заложили сме 4 цивилни коли в района. Колегите ще дойдат с варненски бус и ще заловят измамниците в момента на предаване на парите“, обявявали мошениците.

Екипът на Районно управление Полиция - Поморие вече е уведомил банковите клонове и касовите офиси в града.

От местната власт се обръщат към населението с молба да предупредят по-възрастните си близки хора да не съдействат на никого и да не дават пари, злато или други ценни вещи.

„Няма секретна акция и истинските органи на реда не звънят по телефона, за да ви искат пари или съдействие под тази форма“, категорични са от Общината.ц