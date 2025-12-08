Земетресение с магнитуд 7,6 по скалата на Рихтер е регистрирано в японската префектура Хокайдо в 14:15 ч. местно време днес, съобщиха от Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC).

В сила е предупреждение за цунами за източното крайбрежие на района, предаде Xinhua. Очакват се вълни с височина до 3 метра.

Епицентърът на труса е на дълбочина от 47 километра.

Към момента няма данни за жертви.

Припомняме, че по-рано днес земетресение с магнитуд 5,8 разтърси градчето Якутат в американския щат Аляска.