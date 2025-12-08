Данните ясно сочат целенасочено движение към българския бряг, навлизане в българските териториални води и изоставяне на танкера на 6 мили от бреговата ивица. Това съобщиха в понеделник от Министерството на транспорта и съобщенията по повод ситуацията с танкер KAIROS. Информацията съобщава Maritime.bg

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и министърът на външните работи Георг Георгиев проведоха днес среща с посланика на Република Турция в България Мехмет Уянък.

Караджов поиска от турската страна да проведе разследване на действията на влекача TIMUR BEY и българската държава да получи отговор на редица въпроси: Как КAIROS е стигнал от мястото на поразяване до точката, от която започва буксирането? Кой и с каква крайна цел е възложил на фирмата, собственик на TIMUR BEY, да извърши буксирането и до каква крайна точка – българско или друго пристанище? След преустановяване на буксирането българските морски власти отправят запитване към Координационен център-Анкара „Имате ли информация каква операция извършва влекач TIMUR BEY в българския отговорен район и български териториални води?“, отговорът е „Влекач TIMUR BEY завърши задачата с кораб KAIROS и се връща в пристанище Инеада“. Това ли е била задачата, поета от фирмата – да бъде оставен танкерът в българския отговорен регион?



Посланик Уянък информира, че турските институции вече са започнали разследване по случая и пое ангажимент да предостави своевременно на българските власти пълна информация. Той заяви, че цитираните действия са изпълнени от частна компания и турската държава не е била предварително информирана за тях.