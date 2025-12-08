"Попитахме при какви обстоятелства се е стигнало до сегашната ситуация. От посланика на Турция бе поет ясен ангажимент за набавяне на повече и по-детайлна информация за предхождащите събития на кораба. Евакуирана е голяма част от екипажа, а моряците са с идентифицирано гражданство. Те са 10, като още трима трябва да бъдат изведени", заяви външният министър Георг Георгиев на брифинг във връзка със срещата с посланика на Република Турция в България Мехмет Уянък.

Срещата бе инициирана още в петък от българска страна във връзка с инцидента с танкера KAIROS, който пусна котва край Ахтопол и необходимостта от пълно и навременно изясняване на всички обстоятелства по случая.

Министър Георгиев е поискал информация относно причините и начина, по който плавателният съд е навлязъл в български териториални води, като подчерта очакването на българските институции за открито и конструктивно съдействие от турските компетентни органи.

Той акцентира върху необходимостта от засилена координация в рамките на НАТО, подобрена ситуационна осведоменост и ефективни мерки срещу хибридните заплахи.

До момента са евакуирани общо седем души, които са настанени в хотел във Варна. По желание на собственика на кораба, на палубата ще останат само трима души.

"Подготвяме оборудване, което да бъде доставено на KAIROS, включително по-голям електрогенератор, който да захрани електросистемите на кораба и да задвижим агрегата, който да вдигне котвата и да позволи евакуация на плавателния съд", добави транспортният министър Гроздан Караджов.

Той добави, че собственикът на кораба има задължение да разреши проблема и да поеме разходите по организация на операцията.

"Корабът не представлява опасност за околната среда и за хората, така че ще изчакаме метеорологичните условия да продължим операцията по евакуацията на кораба оттам и ще потърсим убежище, където да бъде поправен", каза транспортният министър.

"Изискахме информация как корабът се е придвижил от мястото на поразяване с дрон до точката, на която е пресрещнат от влекача дълбоко в нашите териториални води", каза още Караджов.