Операцията с танкера „Кайрос“ край българския бряг е била извършена от частна турска компания без предварително уведомяване на турската държава, е заявил турският посланик Мехмет Уянък по време на среща с вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и министъра на външните работи Георг Георгиев, съобщиха от транспортното ведомство.

По думите на посланика турските институции вече са започнали разследване по случая и ще предоставят своевременно пълна информация на българските власти.

Повод за разговора е инцидентът с танкера „Кайрос“, който от петък е пуснал котва в близост до Ахтопол. Министър Караджов е представил детайли за движението на влекача „Тимур бей“ – от навлизането му от турски в български териториални води до точката, където буксирането на танкера е извършено на около 6 морски мили от брега. Според министерството данните показват целенасочено движение към българския бряг.

Българската страна е поискала Турция да извърши разследване на действията на влекача и да изясни кой е възложил операцията, каква е била целта ѝ и защо буксирането е извършено именно в българския отговорен район. След това българските морски власти са отправили официално запитване към Координационния център в Анкара, откъдето са посочили, че влекачът се връща към пристанище Инеада след „завършена задача“.

Министерството на транспорта и съобщенията продължава да координира дейностите по овладяване на ситуацията и настоява всички факти по случая да бъдат напълно установени.

БТА отправи запитване към институциите в Турция за това дали са били взети мерки, за да бъде възпрепятствано достигането на танкера до България или друга страна, и какви проверки извършва Турция по случая. Засега няма отговор от турските министерства на външните работи и транспорта на въпросите на кореспондента на агенцията в Анкара.

Миналия петък танкерът „Кайрос“, плаващ под чуждестранен флаг, заседна край бреговете на Ахтопол. След заседание на Областния кризисен щаб по бедствия и аварии, от областната администрация в Бургас съобщиха, че няма данни за екологични последствия във връзка със ситуацията.

Припомняме, че по-рано днес четирима души от екипажа на кораба “Кайрос“ са евакуирани, а в късния следобед на 7 декември от плавателния съд бяха евакуирани трима души, които са настанени във Варна.