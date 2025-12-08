Четвърти ден удареният от дронове танкер "Кайрос" остава блокиран в морето край Ахтопол. След като вчера бяха евакуирани по въздух трима души от екипажа, днес с нова операция борда на кораба напуснаха още 4-ма моряци, съобщава БНТ.

От вертолета "Пантер", пристигнал от авиобаза "Чайка", се спусна специалист от Военноморските сили. Заедно с него един по един моряците от екипажа бяха евакуирани с въже към хеликоптера. Тази сложна въздушна операция се наложи заради бурното море и невъзможността това да се случи с катер на "Гранична полиция".

Моряците ще бъдат закарани до авиобаза "Чайка", където ще бъдат посрещнати от екипи на "Гранична полиция" и от медицински екипи, които да направят първоначални прегледи. На борда на кораба остават трима моряци, такова е желанието на корабособственика.

До евакуацията с военен хеликоптер вчера се стигна след информация, че здравословното състояние на част от 10-членния екипаж се е влошило. След прегледи от медицински екипи на суша не се е стигнало до хоспитализация на евакуираните. Засега остават настанени в хотел. Междувременно при операцията по въздух бяха доставени хранителни продукти, вода и генератор за оставащите на борда.

Ще се обсъждат варианти как и къде да бъде преместен корабът. Днес се очаква да бъде проведена среща на дипломатическо ниво затова как се е стигнало до навлизането на танкера в български води. Екоминистерството ще изследва водата, за да се отхвърлят съмненията за потенциално замърсяване на Черно море.

"Един от сценариите, който е разработен към момента е, корабът да бъде провлачен с боксира до рейда пред Бургас. И след като се установят възможностите за неговата по-нататъшна експлоатация или как ще се реши това е въпрос към корабособственика. Корабособственикът се обозначи, има негов представител и съгласно законодателствата той ще поеме разноските и застраховките и корабособственика ще поеме разходите по провеждане на операциите", заяви вицеадмирал Румен Николов, главен директор на ГД "Аварийно-спасителна дейност" към Изпълнителна агенция "Морска администрация". Собственикът е китайска компания.