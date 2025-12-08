Шофьор почина в кабината на камиона си на ГКПП „Капитан Андреево“, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково.

На 9 декември на ГКПП „Капитан Андреево“ 56-годишен мъж от Пловдив е починал в кабината на товарен автомобил „Даф“. Инцидентът е станал на прав участък на пътя, на входа за товарни автомобили, когато водачът е загубил управлението и се е ударил в метална предпазна ограда.

Служителите на пункта са констатирали смъртта му на място. По първоначални данни мъжът е споделил, че не се чувства добре преди инцидента. Причините за смъртта се изясняват. По случая е образувано досъдебно производство.