Истински кошмар е преживяла шофьорка на АМ "Тракия" след инцидент, предизвикан от лошите условия на пътя. Жената, на име Ивет, пътувала в посока София, когато няколко километра след Траянови врата попаднала в аквапланинг. Вследствие на това колата ѝ започнала неконтролируемо да се върти по платната и в крайна сметка се озовала в канавката.

След преживения ужас, Ивет благодари на случайни хора и на служители на реда, които са ѝ оказали помощ, но и направи тежко признание:

"Само съобразената скорост и големият късмет ме опази мен и това да не помета други коли. Само късмет ме опази да не убия други на пътя!"

Благодарност към случайните герои

Въпреки шока, жената остана очарована от човешкото отношение, което е получила.

"Искам да изкажа хиляди благодарности на хората, които въпреки ужасните условия на пътя спряха да ми помогнат. Искам да благодаря на господина, който ме качи в буса си на топло и изчака с мен Пътна полиция. Заради шока не успях да разбера имената на двамата шофьори спрели, моля ако четат това да ми пишат," апелира Ивет.

Тя изрази и специална благодарност към униформените: "Искам да изкажа благодарности на дежурните пътни полицаи за отношението им, че ме успокояваха и ми събраха частите по пътя. Благодаря на тях и на Пътна помощ, че ме отведоха на безопасно място, докато си ме вземат. Бъдете здрави!"

Хиляди са положителните коментари в социалните мрежи в посока на отзовалите се на помощ хора и институции, които са демонстрирали съпричастност в критичен момент.