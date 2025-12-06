Дворни места и къщи са наводнени в созополското село Зидарово, след като река Зидаровска излезе от коритото си вследствие на обилните дъждове, съобщиха от Община Созопол.



На място има екипи на общинската администрация, които наблюдават обстановката. На този етап няма необходимост от евакуиране на хора и пряка опасност за населението.





По-рано днес в селото беше обявено частично бедствено положение, но към момента то е отменено, казаха от Общината.





Кметът на Созопол Тихомир Янакиев, който е на място, съобщи, че обстановката в Зидарово вече се нормализира, благодарение на работата на екипи на Противопожарната служба и доброволци.



От Хидрометеорологична обсерватория - Бургас казаха, че за времето от 8:00 часа тази сутрин до 14:00 часа, в района на Зидарово са отчетени 83 литра дъжд на квадратен метър. Обилни валежи е имало в района на село Факия в община Средец и царевското село Кости.



Припомняме, че по-рано днес Община Царево задейства системата BG-Alert заради прогноза за нови интензивни валежи през нощта.