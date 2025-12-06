Най-големият комплекс от слънчеви петна тази година преминава през централната линия на Слънцето и Земята, поради което има висок риск от мощни слънчеви изригвания до три дни. Това съобщи Лабораторията по слънчева астрономия на Института за космически изследвания на Руската академия на науките в своя Telegram канал.

Учените говорят за комплекс от слънчеви петна 4294-4296-4298, който навлезе в обърнатата към Земята страна на Слънцето преди седмица и в момента преминава централния меридиан. Следващите три дни ще представляват най-голяма опасност за Земята.

„Общата площ на комплекса все още надвишава психологически значимата граница от 2000 милионни части от слънчевото полукълбо, което го прави един от най-големите през настоящия век“, отбеляза лабораторията.

Уточнява се, че въпреки рекордната площ и „заплашителната“ магнитна класификация, както и факта, че математическите модели предсказват практически 100% вероятност за изригвания ежедневно, през последните пет дни не е регистрирано нито едно изригване от клас M (среден) или X (висок). В рамките на три дни обаче се очаква регионът да се измести в тангенциалната зона на удара и последиците от големите изригвания ще бъдат значителни за Земята.

Как да се предпазим?

Хранене

- Консумирайте повече плодове, зеленчуци и билки. Уместен вариант са стафидите, кайсиите и печените ябълки. Много добре оказват влияние на здравето бананите, заради съдържанието на калий.

- Боб и леща действат облекчаващо в дните с магнитни бури.

- Хлябът: Заложете на това да е ръжен, защото за него са характерни най-ценните съставки - витамините от групата Б, които имат ключово, благоприятно въздействие за нервната система. Не консумирайте белия хляб поне в тези дни.

- Чайове и билки: Изборът е много голям - лайка, шипка, глог, мащерка, валериан, маточина. Може дори да си направите природен коктейл от няколко билки, които влияят отлично.

- Намалете месото, да се консумира повече риба.

Важни навици