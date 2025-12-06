С вносна риба от Гърция и Турция посрещаме Никулден, а причина е слабият улов на черноморска риба, коментираха рибари пред „Труд news”.

Шаранът поскъпна за празника и удари13 лв. Дни преди това се предлагаше по 10 лв. килото. Хубавият шаран за пълнене и за пържене е около 2 кг, твърдят продавачите. За семейната трапеза на Никулден хората, живеещи край морето рядко купуват шаран, дори и при положение, че тази година риба няма. По традиция черноморската риба "изяжда" шарана и всички я предпочитат.

Турските и гръцки ципури и лавраци, както и уловени на север в Черно море акули, които се продават разфасовани на филета и коремчета се продават по 20 лв. за килограм. Толкова струва и паламудът, но в Бургас се предлага предимно замразен.

Евтин сафрид или скъп калкан могат да избират за Никулден домакините във Варна, които традиционно предпочитат да сложат на трапезата пресен черноморски улов вместо сладководен шаран. Двете риби са единствените, които в момента са в изобилие по нашето крайбрежие. Няма паламуд, чернокоп, лефер, с които по това време минали години бяха пълни и мрежите, и щандовете на рибната борса. През последните дни дори и масово изнасяната в Гърция барбуна изчезна, казват дългогодишни рибари, които признават, че не помнят толкова слаб сезон.

Пресният калкан се предлага на различни цени. По-дребните екземпляри са по 30 лв., а едрите и угоени – по 40 лв./кг., като във всички случаи чистенето влиза в цената. В момента във Варна няма предлагане на чернокоп. Най-скъпата риба е леферът - 50 лв. килото, но го има на малко места и е вносен, от юг. В Бургас леферът върви по 30 лева.

Масово кораби и лодки по Черноморието се връщат на брега с улов от дребен сафрид. Търговците го продават за 5-6 лв. килото, а размерът му е сходен с този на цацата, която е по 7 лв. На някои сергии има и едър двойно по-скъп сафрид.

В Бургас и района сафридът върви по 5 лева килото, а попчето удари 20 лева, което е с близо ти пъти и половина повече от цената, на която преди се предлагаше. Продавачите обясняват, че повишението е заради това, че уловът е символичен. Няма попчета, както и нищо друго в морето. 6 - 8 лева е кефалът, 12 лева е карагьозът, а перките от ватос вървят по 15 лева. Предлага се още филе от амур по 15 лева, филе от акула по 13 лева и шайби сьомга - по 30 лева килото.

За любителите на екзотиката има и пресен гръцки октопод за 30 лв. Толкова струва и пушеният паламуд.

За пръв път на борсата има дран скорпид по 15 лева килото. Той е отровен, защото има шипове и при улова "убожда" и излива в раната отрова, която причинява остра болка. Рибарите обаче са му намерили цаката и вече го ловят и дерат майсторски, така, че да не ги нарани. Приготвя се предимно пържен и паниран и е божествено вкусен, отличен е и за рибена чорба.

Морската лисица или ватос, която на вид прилича на калкана, се харчи за 18 лв. килото. На щандовете има и черноморска писия за 25 лв./кг. Търговците казват, че клиентите са късметлии, защото не всеки ден има зареждане от вкусната риба с бяло и крехко месо. На същата цена се продава и заргана, ловена край буните по северното крайбрежие. Миналата година по същото време килото беше с 5 лв. по-евтино.

Риболовът в цифри

По-високата температура на водата намали улова двойно

- 1,5% от улова в Черно море се извършва от България (6100 тона).

- В сравнение с 2020-2021 г. количеството на улова е с 1500 тона по-малко.

- Страната ни разполага с 1153 действащи риболовни кораба - 1079 малки кораба, които са над 90% от действащия риболовен флот, 10 траулери и бим траулери, 47 кораба за риболов с мрежи гъргър и пелагични траулери и 17 други сегмента на флота. Созопол е на първо място по брой действащи риболовни кораби (100 кораба) и е сред основните пристанища в Черно море.

- Общите годишни приходи от риболов през 2023 г. са в размер на 6 767 175 щатски долара. 29% от тях са от дребномащабния риболов. На борда на малки и промишлени риболовни кораби в България работят 1620 души.

- България участва в управлението на риболова на калкан, рапани, черноморска акула и цаца. Произвежда 1096 тона морска и соленоводна аквакултура, което е почти два пъти по-малко в сравнение с 2020-2021 г. заради периодите на повишени температури на Черно море. Те водят до масова смъртност, която засяга производството на миди.



Забележка: данните са на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море

Ще има паеля в гигантска

Созопол празнува с „О - солената риба”



В Созопол, Приморско и Царево за празника ще има големи състезания по приготвяне на морски ястия. В Созопол на площад “Кулата” ще ухае на морска паеля. Николай Тодоров - Ник, първият българин в Топ 10 на Световното първенство по паеля във Валенсия, ще приготви своята впечатляваща “паеля с черноморски риби” в гигантска тава - специално за жителите и гостите на града. На следващия ден, 7 декември, центърът на града се превръща в истинска сцена на вкусове и традиции с петото издание на кулинарното състезание “О - солената риба”. Местни рибари и пазители на тайните на морските рецепти ще покажат своите умения в конкурс за най-добра осолена риба в четири категории: веяна риба, солена/маринована риба, рибни консерви, тарама хайвер. Гостите на празника ще могат дегустират традиционни рибни деликатеси и да станат част от кулинарното шоу и майсторския клас на шеф Борис Петров, посветен на „О - солената памет на морето”.



Морето е и по солено

Южният вятър прогонил пасажите

Южнякът обръща теченията и така се променя миграцията на рибата

Нетипичните за късна есен южни ветрове, които духат от доста време, са причина морето да се изпразни, смятат опитни риболовци. „По това време пасажите се движат от север на юг, а южнякът обръща теченията и така се променя миграцията на рибата. Вероятно принос за слабия сезон има и топлото време - не е нормално в началото на декември морската вода да е 13-14 градуса. През последните години се повиши и солеността й - от 18 промила тя вече е 20. Учените го отдават на по-слабия отток на реките“, обясни пред „Труд news” Емил Милев, председател на сдружение „Черноморски изгрев“, в което членуват 53 големи рибарски кораба.

По думите му есенният сезон е тръгнал обнадеждаващо с улов на макар и дребен чернокоп. После се появил малко лефер, но от 2-3 седмици солиден улов има само на сафрид и калкан. За паламуда тази година на север е била нулева.

В кръчмата “Морски сговор” ще има курбан

Паламуд няма даже във фризерите



Срамно е на Никулден да няма паламуд на трапезата. Но няма да купуваме от борсата. До последно ходим за риба, разкриха пред Труд news, рибарите от селището Ченгене скеле.

“Хващаме сафрид, появи се и малко чернокоп”, каза опитният риболовец Жельо Попов. Рибарите ще подредят рибни ястия в кръчмата “Морски сговор” на селището Ченгене скеле. Съдържателят и, както всяка година, ще приготви цял казан с рибена чорба и всеки ще донесе каквото му е на сърце. Тази година морските вълци се поздравяват с “Бедни ми рибарю”, но миналата есен беше паламудена и рибата стигна и за скарите, и за продажба, и за консервиране.

Дано някой е скътал малко паламуд във фризера, за да донесе, но не вярваме. Всичката риба отиде на скарата, тюхкат се те.

Вече никой не коментира защо няма паламуд, нито пък някой има надежда, че пасажите ще се появят през декември като по чудо.

Паламудът е най - капризната риба, пътят му не може да се прогнозира и затова спираме да нищим защо го няма. Ще чакаме идната година, дано има повече слука, отсичат риболовците.

Те ще празнуват на 19 декември, когато се пада Никулден по стар стил. Тогава в селището идват много гости и вниманието е само за тях. А на 6 -ти, когато се чества Деня на Бургас, винаги ходят да наблюдават тържествата в града.

И на двете дати, параклисът, носещ името на техния патрон и закрилник, който е в началото на Ченгене скеле, е отворен. Всички ходят да запалят свещ и да се помолят за слука. Ще повикат и свещеник да благослови тях и лодките им за берекет.