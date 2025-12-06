Събуждащо плуване в студените води на морето заедно с плувеца рекордьор в студени води Цанко Цанков се състоя тази сутрин. Никулденското къпане е по повод празника на Бургас и премина с много емоции. В Бургас в момента вали дъжд, край морето духа силен вятър. Цанко Цанков поздрави бургазлии и именниците.

„Честит Никулден – празникът на нашия прекрасен и неповторим Бургас!

Град на спортисти, на поети и писатели, на музиканти и творци. Град на културата, смелите идеи и силния дух.

Бургас винаги е бил повече от град – той е чувство, енергия и посока. Той е нашият дом.

Ние, бургазлиите, сме хора на морето – смели, упорити, гледащи към хоризонта. Хора, които мечтаят широко и действат уверено. Именно това прави Бургас град, който оставя следа и вдъхновява всеки, докоснал се до него.

Пожелавам здраве, сила, вяра и късмет на всички бургазлии и приятели на нашия град.

Нека Свети Николай закриля домовете ни, дава ни попътен вятър и ни води към още по-успешни дни.

Честит празник на имениците!

Честит Никулден, Бургас!“, обяви той.