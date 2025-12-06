Никулден е!

Един от най-хубавите и светли празници през декември. Традицията повелява на празничната трапеза да има вино, ястия приготвени с риба, постни ястия, ядки, сушени плодове, празнична пита.

Една от най-често приготвяните риби е шаранът. Някои дори запазват люспи от рибата и ги носят в портмонето си за късмет. Други предпочитат да сготвят морски дарове, скумрия, пъстърва.

Ето ви и 3 апетитни рецепти за Никулден:



1. Печен шаран на фурна

Необходими продукти:

шаран - около 1. 5 кг

сол

червен пипер

черен пипер

зехтин

лимони - 1 бр.

бяло вино - 100 мл

чери домати - 3 бр.

магданоз

зелен лук

Начин на приготвяне:

Почистете добре шарана от вътрешностите и люспите и разпорете през гърба. Оставете в студена вода да се изкисне. Отцедете и подсушете. Посолете със сол и оставете на хладно рибата да поеме солта.

В подходяща тава постелете хартия за печене, намазнете и сложете рибата с кожата надолу. Изцедете лимона и полейте рибата. Посолете с червения и черния пипер, полейте и с малко зехтин.

Около рибата налейте виното и сложете да се пече във фурната до готовност.

Поднесете печената риба цяла, като украсите с резенчета лимони, зелени подправки, чери домати и маслини и задължително с бяло вино! Вкусно да ви е!

2.Бабина рибена яхния

Необходими продукти:

риба - около 1 кг глави, опашки и изрезки от поне 2 вида риба

лук - 1 купичка нарязан на дребно

моркови - 1 купичка нарязани на дребно

чушки - към общата купичка с морковите

домати - 1 купичка настъргани или от консерва

картофи - 1 купичка нарязани на дребни кубчета

универсална подправка - 1 с.л. зеленчукова

олио

девесил - 1 голяма връзка пресен

магданоз - 1 голяма връзка пресен

черен пипер - прясно смлян

мащерка - 2 - 3 клончета суха

естрагон - няколко листенца тарос;

бульон - около 3 л. вода + рибен

люти чушки - смляна суха

лимонов сок - и/или оцет

сол

Начин на приготвяне:

Рибата сварете в подсолена вряща вода, като преди да я сложите във водата, сте я посолили малко и сте я наръсили с лимонов сок. Лимоновият сок ще запази месото стегнато. Варите около 5 мин.

Обезкостете рибата и запазете част от бульона. Във вряща вода, смесена с част от рибения бульон (само с рибен бульон ми е твърде силен вкуса, затова разреждам с вода), сложете зеленчуковата подправка, лука, морковите, чушките, картофите и олиото. Като се посварят, добавете и доматите.

Готвите до пълна готовност на зеленчуците. В края добавяте парченцата риба.

Нарязаните на ситно магданоз, девесил, тарос, мащерка и черен пипер добавяте, като изключите котлона. Подправете с 1-2 лъжици оцет или лимонов сок и поръсете със суха люта чушка.

3.Традиционен пълнен шаран

Необходими продукти:

шаран - около 2 кг пресен

лимонов сок - от 1 лимон

сол

олио - 5 - 6 с.л.

лук - 4 - 5 глави кромид

моркови - 1 - 2 бр.

орехи - 1 ч.ч. почистени, нарязани на едро

червен пипер - 1 с.л.

магданоз - 1 връзка

девесил

чубрица - на вкус

захар - 1 к.л.

чесън - 1 скилидка

сол

черен пипер - на вкус

домати - 800 г от консерва

Начин на приготвяне:

Шаранът се почиства много добре от вътрешностите и от люспите. Измива се внимателно със студена вода отвътре и отвън.

Подсушава се и хубаво се полива със сока от един лимон. Посолява се хубаво отвътре и отвън и оставя в хладилник или на студено за една нощ. На следващия ден се измива под течаща студена вода и се подсушава. Прехвърля се в добра намаслена тава с подходящ размер спрямо рибата.

За плънката:

Лукът се нарязва на едро, морковите се нарязват на кубчета и заедно се слагат да се запържат в загрято олио. Разбъркват се, за да не загорят.

Щом зеленчуците поомекнат, се добавя и червен пипер и 5-6 супени лъжици от доматите от консерва.

Добавя се една кафена лъжичка захар, за да убие киселината на домата, и се посолява със сол, черен пипер на вкус, 2-3 щипки чубрица и девесил и почистените и нарязани на едро орехови ядки. След няколко минутки плънката се дърпа от котлона и се оставя да поизстине.

Щом плънката се поохлади, шарана се напълва и се зашива.

Шаранът за Никулден се полива отгоре със малко олио.

Ако е останала плънка се разпределя в тавата. Добавят се доматите от консерва (обелени и наситнени), нарязания на ситно магданоз, наситнената скилидка чесън, малко вода и леко се разбърква.

Пълненият шаран се пече се в загрята на 180 градуса фурна за около час, час и малко или докато рибата придобие апетитна златиста коричка.

Ако е необходимо, по време на готвенето доливайте от ъгъла на тавичката по малко вода ако е необходимо, за да не загори доматеният сос.