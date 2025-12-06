Днес ще остане облачно и на много места ще вали дъжд. Значителни по количество ще бъдат валежите главно в планинските райони на Западна и Централна България. Временно интензивни и с гръмотевици ще са те в югоизточните части от страната. Синоптиците от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обявяват жълт код за потенциално опасно време в половин България. Той е в сила за областите: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, София област, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали, Хасково, Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас.

Ще духа умерен, в източните райони и временно силен североизточен вятър. Температурите ще са с малък дневен ход: минималните ще бъдат предимно между 5° и 10°, за София - около 6°, а максималните - между 7° и 12°, за София - около 7°.

В планините ще е облачно с валежи от дъжд, в местата над 1500-1700 метра надморска височина - от сняг. Значителни по количество ще са валежите в Западна Стара планина и Рило-Родопската област, а в Странджа - временно интензивни и на изолирани места с гръмотевици. Ще духа умерен до силен югоизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около 0°.

По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд. Ще духа умерен, по северното крайбрежие и временно силен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат 14°-15°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 4 бала.

В неделя валежите постепенно ще спрат, най-късно в източните райони. Облачността ще се задържи значителна, вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, а максималните – между 6° и 11°.

В началото на следващата седмица облачността ще се разкъса, в много райони и ще намалее, а вятърът ще отслабне и ще стихне. Отново на много места в равнинната част от страната ще има мъгла или ниска слоеста облачност. Минималните температури ще се понижат и ще бъдат близки до 0°, а дневните ще започнат да се повишават.