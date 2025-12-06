Кметът Димитър Николов отправи поздрав по повод празника на Бургас – Никулден, към жителите на морския град.В него се казва:

„Честит празник, Бургас!

Никулден е празник на закрилата, на надеждата и на благодарността- към Свети Николай Чудотворец и към всички, които със своя труд, сърце и отговорност градят всеки ден образа на нашия град.

Нека градът ни бъде смел! Нека не гледаме страха – а да гледаме хоризонта.

Аз вярвам в този град. Вярвам в хората на Бургас. И всеки е важен! И шумните, и тихите. И старите, и новите бургазлии — всички сме Бургас.

Нека Никулден ни даде сила да вървим напред, да пазим себе си, и един друг, да мечтаем смело.

Нека Свети Николай закриля нашите домове и нашето бъдеще- децата!

Бъдете здрави!

Честит Никулден!“