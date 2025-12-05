Жребият за Световното първенство по футбол през 2026 година е хвърлен! Той се проведе в Центъра Кенеди във Вашингтон. Жребият за Мондиала, който ще се състои в САЩ, Канада и Мексико, отреди крайно любопитни групи и ще проблеми големи сблъсъци още в груповата фаза на турнира.

Стигна се до много интересна ситуация още за мача на откриването на шампионата. На стадион „Ацтека“ ще се изправят Мексико и Република Южна Африка.

За първи път световното по футбол ще се проведе във формат от 48 отбора, които са разпределени в 4 урни по 12 отбора. Последните 6 отбора, които ще играят по терените на САЩ, Канада и Мексико, ще бъдат ясни след баражите през март догодина. Те ще дойдат от четирите плейофа в зона УЕФА и двата междуконтинентални, като 6-те отбора са в последната четвърта урна.

Заради увеличаването на отборите до 48 се прибавя още един кръг на директна елиминация, като за 1/16-финалите ще се класират първите два отбора в 12-е групи, както и осемте най-добри трети тимове по показатели.

Така общият брой на мачовете в турнира ще бъде 104. Откриването на първенството е на 11 юни, а финалният двубой е предвиден за 19 юли.

В първа урна за жребия попаднаха трите страни домакини плюс водачите в ранглистата на ФИФА - Испания, Аржентина, Франция и Англия, които не могат да се срещнат помежду си преди полуфиналите, в случай, че завършат на първо място в групата си.

САЩ ще бъде водач в Група "D", Мексико ще бъде начело на Група "А", като ще участва в мача на откриването на стадион "Ацтека" в Мексико Сити на 11 юни, а Канада ще бъде водач в Група "B".

Ето и разпределението по урни:

Първа урна: САЩ, Мексико, Канада, Испания, Аржентина, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерландия, Белгия, Германия

Втора урна: Хърватия, Мароко, Колумбия, Уругвай, Швейцария, Япония, Сенегал, Иран, Република Корея, Еквадор, Австрия, Австралия

Трета урна: Норвегия, Панама, Египет, Алжир, Шотландия, Парагвай, Тунис, Кот д'Ивоар, Узбекистан, Катар, Саудитска Арабия, Република Южна Африка

Четвърта урна: Йордания, Кабо Верде, Гана, Кюрасао, Хаити, Нова Зеландия, 4 победители от баражите на УЕФА и двама победители от международните баражи.

ЖРЕБИЙ МОНДИАЛ 2026

ГРУПА А

1. Мексико

2. Южна Африка

3. Република Корея

4. Победител от Плейоф D

ГРУПА В

1. Канада

2. Победител от плейоф А

3. Катар

4. Швейцария

ГРУПА С

1. Бразилия

2. Мароко

3. Хаити

4. Шотландия

ГРУПА D

1. САЩ

2. Парагвай

3. Австралия

4. Победител от плейоф С

ГРУПА Е

1. Германия

2. Кюрасао

3. Кот "Ивоар

4. Еквадор

ГРУПА F

1. Нидерландия

2. Япония

3. Победител от плейоф B

4. Тунис

ГРУПА G

1. Белгия

2. Египет

3. Иран

4. Нова Зеландия

ГРУПА H

1. Испания

2. Кабо Верде

3. Саудитска Арабия

4. Уругвай

ГРУПА I

1. Франция

2. Сенегал

3. Победител от плейоф 2

4. Норвегия

ГРУПА J

1. Аржентина

2. Алжир

3. Австрия

4. Йордания

ГРУПА К

1. Португалия

2. Победител от плейоф 1

3. Узбекистан

4. Колумбия

ГРУПА L

1. Англия

2. Хърватия

3. Гана

4. Панама