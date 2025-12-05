Жребият за Световното първенство по футбол през 2026 година е хвърлен! Той се проведе в Центъра Кенеди във Вашингтон. Жребият за Мондиала, който ще се състои в САЩ, Канада и Мексико, отреди крайно любопитни групи и ще проблеми големи сблъсъци още в груповата фаза на турнира.
Стигна се до много интересна ситуация още за мача на откриването на шампионата. На стадион „Ацтека“ ще се изправят Мексико и Република Южна Африка.
За първи път световното по футбол ще се проведе във формат от 48 отбора, които са разпределени в 4 урни по 12 отбора. Последните 6 отбора, които ще играят по терените на САЩ, Канада и Мексико, ще бъдат ясни след баражите през март догодина. Те ще дойдат от четирите плейофа в зона УЕФА и двата междуконтинентални, като 6-те отбора са в последната четвърта урна.
Заради увеличаването на отборите до 48 се прибавя още един кръг на директна елиминация, като за 1/16-финалите ще се класират първите два отбора в 12-е групи, както и осемте най-добри трети тимове по показатели.
Така общият брой на мачовете в турнира ще бъде 104. Откриването на първенството е на 11 юни, а финалният двубой е предвиден за 19 юли.
В първа урна за жребия попаднаха трите страни домакини плюс водачите в ранглистата на ФИФА - Испания, Аржентина, Франция и Англия, които не могат да се срещнат помежду си преди полуфиналите, в случай, че завършат на първо място в групата си.
САЩ ще бъде водач в Група "D", Мексико ще бъде начело на Група "А", като ще участва в мача на откриването на стадион "Ацтека" в Мексико Сити на 11 юни, а Канада ще бъде водач в Група "B".
Ето и разпределението по урни:
Първа урна: САЩ, Мексико, Канада, Испания, Аржентина, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерландия, Белгия, Германия
Втора урна: Хърватия, Мароко, Колумбия, Уругвай, Швейцария, Япония, Сенегал, Иран, Република Корея, Еквадор, Австрия, Австралия
Трета урна: Норвегия, Панама, Египет, Алжир, Шотландия, Парагвай, Тунис, Кот д'Ивоар, Узбекистан, Катар, Саудитска Арабия, Република Южна Африка
Четвърта урна: Йордания, Кабо Верде, Гана, Кюрасао, Хаити, Нова Зеландия, 4 победители от баражите на УЕФА и двама победители от международните баражи.
ЖРЕБИЙ МОНДИАЛ 2026
ГРУПА А
1. Мексико
2. Южна Африка
3. Република Корея
4. Победител от Плейоф D
ГРУПА В
1. Канада
2. Победител от плейоф А
3. Катар
4. Швейцария
ГРУПА С
1. Бразилия
2. Мароко
3. Хаити
4. Шотландия
ГРУПА D
1. САЩ
2. Парагвай
3. Австралия
4. Победител от плейоф С
ГРУПА Е
1. Германия
2. Кюрасао
3. Кот "Ивоар
4. Еквадор
ГРУПА F
1. Нидерландия
2. Япония
3. Победител от плейоф B
4. Тунис
ГРУПА G
1. Белгия
2. Египет
3. Иран
4. Нова Зеландия
ГРУПА H
1. Испания
2. Кабо Верде
3. Саудитска Арабия
4. Уругвай
ГРУПА I
1. Франция
2. Сенегал
3. Победител от плейоф 2
4. Норвегия
ГРУПА J
1. Аржентина
2. Алжир
3. Австрия
4. Йордания
ГРУПА К
1. Португалия
2. Победител от плейоф 1
3. Узбекистан
4. Колумбия
ГРУПА L
1. Англия
2. Хърватия
3. Гана
4. Панама
