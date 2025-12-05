Няма опасност за живота и здравето на жителите на област Бургас, нито данни за екологични последствия във връзка със ситуацията с поразения от Украйна санкциониран танкер KAIROS, който бедства близо до бреговете на гр. Ахтопол. Това съобщи пресслужбата на Областната управа в Бургас. Припомняме, че плавателният съд бе поразен при украински удари с безпилотни морски дронове „SEA BABY“.



Извършва се постоянно наблюдение от брега, както и от въздуха, и към момента обстановката е напълно под контрол.



Десетчленният екипаж на кораба е в безопасност, снабден е с всички необходими предпазни средства и с него е осигурена постоянна комуникация.



По първоначална информация танкерът е празен и не превозва петрол. Пусната е дясната котва, а екипажът работи по спускането и на лявата за допълнително стабилизиране на плавателния съд. Поради бурното море експертите са категорични, че всички активни действия, включително евакуация или допълнителни операции, следва да бъдат извършвани в светлата част на денонощието за максимална безопасност.



Областният кризисен щаб по бедствия и аварии провежда заседание и координира работата на всички компетентни институции. Хеликоптер на „Гранична полиция“ вече извършва въздушен оглед на района, а обследването се подпомага и от термокамери. Всички ангажирани министерства са информирани и в готовност за предприемане на необходимите мерки при промяна в обстановката.



Гражданите се призовават да запазят спокойствие. Към момента няма основания за тревога, а институциите следят ситуацията в реално време, уточняват от Областната управа.