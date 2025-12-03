„Днес думата е Благодаря- за подкрепата на всички вас към децата в риск. И им даваме надежда, че доброто съществува“- С тези думи тази вечер Областният управител на Бургас Владимир Крумов се обърна към десетките гости, сред които кметовете на населените места в региона, директорът на Областната дирекция на МВР-Бургас ст.комисар Владимир Маринов, шефът на пожарната комисар Николай Николаев, общественици и др., които изпълниха залата на институцията, за да присъстват на великолепния музикален и танцов спектакъл в подкрепа на инициативата „Елха на доброто“ . Благотворителната кампания се организира за десета поредна година. „През всички тези години ние, в Областната администрация, показахме приемственост. Без значение от политическата окраска. И с всяка изминала година надграждаме. Даваме на онези деца, децата в риск. надежда, че доброто съществува. Надявам се и тази години всички ние, които сме тук, а и не само, да отворим душите и сърцата си“, каза Крумов. И изрази специални благодарности към инициаторите на благотворителното събитие- проф. Севдалина Турманова и Антония Семерджиева. Областният управител се обърна и към митрополит Арсений, затова че внася още по-силен лъч светлина благородното начинание.

Концертът се организира по идея на областния управител Владимир Крумов, с благословението на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений и с подкрепата на Oбластния координационен механизъм за деинституализация на деца и Община Бургас.

„Елхата на доброто е пример за приемственост, една традиция, започната преди почти десетилетие и съхранена от всички, които са ръководили институцията. Тази година решихме да я споделим с децата, защото те най-чисто разбират смисъла на доброто. Ние им показваме пътя, но често те са хората, които ни връщат към него“, сподели областният управител Владимир Крумов.

Традицията, която всяка година обединява стотици хора в подкрепа на деца и семейства в риск, тази зима ще бъде подкрепена с Коледен концерт на доброто.

На сцената се представиха Детски хор „Милка Стоева“, ученици от НУМСИ „Проф. д-р Панчо Владигеров“, балетна школа „Сияние“, ученици от клуб “Православни традиции и празници“ ктм ЦПЛР – Бургас и Неделното училище към храм „Св. Иван Рилски“ - Бургас. Изненада за гостите са подготвили и децата от II б група на ДГ „Х. Кристиан Андерсен“.

Концертът на доброто се присъединява и към усилията на хиляди благородни хора да помогнат на Наско от Бургас в битката му с тежко заболяване. По време на събитието в сградата на Областна администрация ще бъдe поставенa кутия за дарения за лечението на младия баща.

Дарения за инициативата „Елха на доброто“ - нови дрехи, обувки, играчки, лакомства, бебешки консумативи и хранителни продукти, ще се приемат от 3 до 18 декември, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 ч., под коледната елха във фоайето на Областна администрация Бургас. За по-лесното разпределение организаторите молят пакетите да съдържат опис и посочени възраст и пол на децата, за които са предназначени.

През годините „Елхата на доброто“ се утвърди като традиция, която обединява. И тази година инициативата продължава, над 200 деца в приемни семейства и деца в риск от изоставяне в област Бургас ще получат своите подаръци на 22 декември, малко преди празниците. Заедно можем да подарим истинска Коледа на най-малките и да покажем пътя на доброто.

























