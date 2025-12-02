Фондация WINBET даде парични награди на заслужили бургаски спортисти на обща стойност 30 000 лева. Инициативата се нарича „Бургаски шампиони“ и се провежда с подкрепата на Община Бургас.

На церемонията по връчването на наградите присъстваха Десислава Колева-Иванова – изпълнителен директор на Фондация WINBET, Тодор Иванов – спортен журналист и управител на „Фрий Медиа Груп“, и Манол Тодоров заместник-кмет на Бургас по спорт и туризъм. Те са и членовете на комисията, селектирала имената на спортистите, които получиха награди за доброто си представяне. Сред гостите на церемонията бяха волейболистът Иван Станав, който е общински съветник и председател на Постоянната комисия по спорт, и началникът на отдел „Спорт“ в Община Бургас Веселина Деведжиева.

Ето кои са отличените спортисти в програмата „Бургаски шампиони“:

Николай Дишков – състезател по бокс на клуб „Победа Черноморец“,

Ердал Галип – състезател по борба на клуб „Черноморец“,

както и

Гергана Стоянова, Димитър Ников и Димитър Кънев - състезатели по кайтсърф на Яхтклуб „Черноморец“.

Всички те завоюваха отличия на значими състезания на национално ниво.

Хандбален клуб „Фрегата“ получи наградата за най-успешния отбор на град Бургас за 2025 г.

Диана Маркова от клуб по ветроходство „Порт Бургас“ също бе сред отличените спортисти на морския град. Тя спечели първо място в олимпийския клас ИЛКА-6 на Европейската купа в Приморско през май, а през септември се класира на второ място в същия клас на Държавното първенство.

Най-голямата награда в програмата „Бургаски шампиони“ получи ветроходката Александра Лукоянова - състезател на Яхтклуб „Черноморец“. През тази година Александра завоюва първо място на Балканското първенство, първо място в Държавното първенство за олимпийски класове в клас ИЛКА-6, три призови места в състезанията за Европейската купа в България, Германия и Турция.