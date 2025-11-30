Швейцарците решително отхвърлиха на референдум идеята жените да преминават военна служба, а наследниците на богатства в размер от 50 млн. шв. франка (62 млн. щ.д.) и повече да бъдат облагани с 50-процентов данък наследство.

Официални резултати от референдума показват, че повече от половината от швейцарските кантони отхвърлят недвусмислено идеята жените да ходят в казарма. Поддръжниците на плана настояваха, че той ще засили обществената сплотеност, като създаде нови работни места в сектори като опазването на околната среда, продоволствената сигурност и полагането на грижи за възрастните хора.

Предложението бе направено в момент, в който други европейски страни намират начини да укрепят въоръжените си сили с оглед на засилващите се опасения, свързани със заплахите от страна на Русия.

Младите мъже в неутрална Швейцария са задължени да преминават през военна служба или да участват в екипи за гражданска защита, припомня БТА.

На проведения референдум гласоподавателите отхвърлят с голямо мнозинство и предложения 50-процентов данък върху наследените крупни богатства, сочи първата оценка на обществената радио-телевизионна мрежа SRF. Предполага се, че срещу този "данък за свърхбогатите" са гласували 79% от избирателите.



Предложението бе направено от младежкото крило на лявата Социалдемократическа партия с цел да се наберат средства за финансиране на проекти за намаляване на влиянието на климатичните промени. Отхвърлянето му бе очаквано, след като в най-новите проучвания две трети от анкетираните се изказаха срещу него.

Банковите среди внимателно следиха вота като своеобразен тест за настроенията за преразпределение на богатството в Швейцария, след като други страни като Норвегия повишиха своите данъци за големите състояния или обсъждат подобни мерки.

В Швейцария се намират някои от най-скъпите градове в света и в местната политика се усеща все по-силно влиянието на недоволството на гражданите срещу цената на живота.

Противници на гласуваната днес инициатива твърдят, че одобрението на такава мярка би накарало множество богати хора да напуснат Швейцария, което ще намали общите данъчни приходи.

Швейцарското правителство призова гражданите да отхвърлят предложението.