Оранжев код за значителни валежи обявиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за областите Велико Търново, Търговище, Габрово, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Смолян и Кърджали.

Жълт код е в сила за областите Ловеч, Пазарджик, Русе, Разград, Силистра, Добрич, Шумен, Варна, Бургас, Ямбол и Хасково.

Посрещаме събота с облачно време и валежи от дъжд, като в Централна и Източна България те ще са по-значителни по количество. В края на деня валежите от запад ще започнат да спират. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще е умерен, но в източните райони през по-голямата част от деня ще остане от изток. От запад ще навлиза студен въздух, като по-чувствително ще застудее в западните райони и Дунавската равнина. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, в Горнотракийската низина и източната част от страната – до 11°, за София - около 2°. Максималните ще са от 5°-7° в Западна България и Дунавска равнина до 13° в източните и крайните югозападни райони, за София – около 5°.

В планините ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, над 1300 метра – от сняг. В следобедните часове в района на Рила и Пирин ще бъде почти без валежи. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток, по високите върхове – от югозапад, който постепенно ще се ориентира от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 4°, на 2000 метра – около 0°.

При пътуване през високопланинските райони в следващите дни шофьорите да тръгват на път с автомобили, готови за зимни условия, тъй като се очаква дъждът да премине в сняг. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, спазвайки дистанция, както и да не предприемат резки маневри и да не изпреварват специализираните машини, които обработват настилките, допълниха от АПИ.

По Черноморието също ще е облачно и дъждовно. Ще духа умерен вятър от източната четвърт, привечер ще се ориентира от северозапад и ще се усили по северното крайбрежие. Максималните температури ще бъдат 14°-15°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.