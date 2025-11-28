Бургас отбелязва 1 декември – Световен ден за борба със СПИН. В тази връзка ще се извърши доброволно, безплатно и анонимно консултиране и изследване на ХИВ с бърз тест в мобилна лаборатория от екип на Регионална здравна инспекция-Бургас на 01.12.2025 год. /понеделник/ от 11:00 часа до 13:00 часа на Часовника.



Екипи от доброволци на БМЧК ще предоставят здравно-информационни материали и предпазни средства.

Чрез тези дейности се цели повишаване информираността на младите хора и хората в повишен риск относно начините на заразяване и предпазване от ХИВ/СПИН и други сексуално предавани инфекции.



Организатори на кампанията са дирекция „Здравеопазване, превенции и социални дейности“, Община Бургас и Регионална здравна инспекция-Бургас.



На 1 декември призоваваме всички в 21.00 часа да запалят свещ на прозореца на своя дом. Нека този акт е израз на съпричастност и солидарност към засегнатите от ХИВ/СПИН.