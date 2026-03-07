Без съществени разлики са цените на повечето основни хранителни стоки, плодове и зеленчуци на борсите у нас тази седмица, отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

При зеленчуците най-голямо е поскъпването при зелените чушки, които са с 6,16 на сто нагоре и се търгуват по 2,93 евро за килограм на едро. Същевременно червените чушки са с 2,51 на сто надолу до 2,64 евро за килограм. Минимален ръст на цените се наблюдава също при доматите - с 0,94 на сто до 1,94 евро за килограм, и зелето - с 0,82 на сто до 0,49 евро за килограм, съобщава БТА.

На обратната страна, най-много поевтиняват картофите, които са с 5,04 на сто надолу до 0,49 евро за килограм. По-ниски са също цените на морковите - с 3,13 на сто до 0,62 евро за килограм, и зрелия лук кромид - с 2,54 на сто до 0,46 евро за килограм. Минимална разлика надолу има при краставиците - с 0,16 на сто до 2,52 евро за килограм, и тиквичките - с 0,14 на сто до 2,82 евро за килограм.

При плодовете ръст в цената тази седмица се наблюдава при лимоните - с 3,88 на сто до 2,09 евро за килограм, и мандарините - с 3,69 до 1,46 евро за килограм. Същевременно, по-евтини са бананите - с 4,95 на сто до 1,46 евро за килограм, ябълките - с 4,49 на сто до 1,19 евро за килограм, и портокалите - с 1,28 на сто до 1,23 евро за килограм.

Цената на кравето сирене пада с 1,34 на сто до 6,03 евро за килограм, а тази на кашкавала тип „Витоша“ - с 0,62 на сто до 9,61 евро за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е по-скъпо от миналата седмица с 2,31 на сто се продава по 0,71 евро за кофичка от 400 гр., а прясното мляко - с 2,46 на сто до 1,25 евро за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) е по-висока и то се търгува по 1,68 евро за брой, което е ръст с 0,12 на сто.

Замразеното пилешко месо поевтинява с 0,95 на сто до 3,53 евро за килограм, а яйцата (размер М) поскъпват с 0,92 на сто и се търгуват по 0,22 евро за брой на едро.

Цената на ориза е с 1,58 на сто нагоре до 1,67 евро за килограм, а тази на олиото - с 1,86 на сто до 1,75 евро за литър. По-скъпа е също захарта, която скача с 0,22 на сто до 0,95 евро за килограм. Зрелият фасул поевтинява с 3,27 на сто до 1,95 евро за килограм. Отстъпват също цените на брашното тип 500 - с 2,63 на сто до 0,74 евро за килограм, и лещата - с 1,57 на сто до 2,01 евро за килограм.