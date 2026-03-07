Един от най-известните убийци на деца във Великобритания - Иън Хънтли, почина в събота след нападение в затвор, където излежаваше доживотна присъда, съобщи полицията.

Хънтли уби 10-годишните момичета Холи Уелс и Джесика Чапман в Източна Англия през 2002 г. в случай, който ужаси страната.

52-годишният Хънтли получил сериозни наранявания при нападението в затвора с максимална сигурност Франкланд в североизточния английски град Дърам. ТПо-късно той е починал, заяви говорител на местната полиция в изявление.

Говорител на министерството на правосъдието заяви, че двойното убийство на Холи и Джесика „остава един от най-шокиращите и опустошителни случаи в историята на нашата нация и мислите ни са със семействата им“.

Хънтли уби двете най-добри приятелки на 4 август 2002 г., след като те напуснали семейно барбекю, за да си купят сладкиши в село Сохам, Кеймбриджшир. Изчезването им предизвика мащабно издирване, включващо стотици полицаи и молби за помощ. Снимка на двете момичета, облечени в еднакви футболни екипи на Манчестър Юнайтед, стана мигновено разпознаваема за много британци. Телата им бяха открити почти две седмици по-късно, изхвърлени в канавка на няколко мили разстояние.

Хънтли, тогава 28-годишен училищен пазач, предизвика подозрението на полицията, след като даде интервюта в медиите, твърдейки, че е загрижен за благополучието на момичетата. Той отрече да ги е убил, но беше осъден на съда през 2003 г. Неговата приятелка по това време, Максин Кар, преподавателка в девическото училище, даде на Хънтли фалшиво алиби и беше хвърлена в затвора за възпрепятстване на правосъдието. Сега тя живее под нова самоличност.

Разкритията, че Хънтли е бил обект на предишни оплаквания за изнасилване и сексуално посегателство, доведоха до въвеждането на криминални проверки за всеки, който работи с деца. Той е бил нападан и преди в затвора, най-сериозно през 2005 и 2010 г.