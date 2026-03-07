Във връзка с влошената ситуация на сигурността в региона на Близкия изток Министерството на външните работи (МВнР) препоръчва на българските граждани да избягват пътувания до Ливан. Гражданите, които вече се намират в страната, се призовават да напуснат Ливан своевременно, използвайки наличните безопасни възможности. Това написаха от МВнР на сайта си.

За съдействие българските граждани могат да се обръщат към посолството на България в Бейрут на телефон +961 5 453 658, както и на денонощните номера за неотложни случаи: +961 81 302 552 и +961 76 697 766. Сигнали могат да се подават и на имейл адреса на консулската служба: Consular.Beirut@mfa.bg.

Денонощно се приемат сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации и на телефоните на дирекция „Ситуационен център“: +359 2 948 24 04 и +359 2 971 38 56 или на имейл: crisis@mfa.bg.

По данни на Ситуационния център на Министерството на външните работи към 9:30 часа днес, в рамките на операцията по извеждане на български граждани от региона на Близкия изток и Иран, е оказано съдействие на общо 1207 български граждани в Обединените арабски емирства. От тях 953 са евакуирани чрез Кризисния щаб на МВнР, а 254 – чрез туроператори.