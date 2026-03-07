Най-добрата българска сноубордистка Малена Замфирова получи голяма подкрепа от участниците в паралелния слалом за Световната купа по алпийски сноуборд в Шпиндлерув Млин, Чехия.

Замфирова в момента е в болница в Австрия в очакване на операция, след като на 3 март бе блъсната жестоко на пистата от пиян скиор в чешкия курорт.





"Ride for Malena бе слогънът в днешната надпревара, с който участниците в паралелния слалом изразиха подкрепата си към нашето момиче", написаха от Българската федерация по ски на официалния си профил в социалната платформа Фейсбук.





След финалите във всяка серия пред камерите най-добрите състезатели от целия свят поздравяваха Малена, а някои от тях казваха, че им липсва. Нейният брат Тервел, Радослав Янков, Александър Кръшняк и целият български тим бяха с ленти на лицата с каквито кара Малена. Третата при жените днес Мишел Декер от Нидерландия също бе с ленти в подкрепа на Малена.





"След края на състезанието българският отбор се снима на финала, за да вдъхне кураж на Малена", добавиха още от ски централата.

Българска федерация по ски

На 3 март 2026 г. българската състезателка по сноуборд Малена Замфирова претърпя тежък инцидент на писта в ски курорта Шпиндлерув Млин, Чехия. Тя бе ударена от пиян скиор, докато се е намирала в обозначена "безопасна зона" близо до началната станция на лифта.