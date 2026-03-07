Присъствието на военни самолети на гражданското летище в София създаде доста големи страхове у хората и тези страхове не бива да бъдат пренебрегвани, каза лидерът на БСП Крум Зарков, който говори пред медиите след пленума на партията.

Ние трябва много внимателно да следим ситуацията с Близкия изток. Българските институции трябва да си вършат работа и най-важното е да дават адекватна информация на българските граждани, заяви той.

Ситуацията е прекалено важна, за да бъде обсъждана „на крак“, но по принцип служебният кабинет първо трябва да се събере, защото той сякаш е в една ситуация на разпад, коментира Крум Зарков.

Позициите, които се изграждат по отношение на тази война, на тези едностранни удари, трябва да са на европейско ниво. И аз наистина се надявам на много по-ясна европейска позиция - „Не на войната!“, трябва да е тя, добави той.