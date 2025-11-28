Днес ще се задържи облачно. Почти в цялата страна ще вали дъжд. Обилни и продължителни ще са валежите в западните, южните и централните части от страната. Това сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Синоптиците предупредиха, че в някои части на страната са възможни порои.

Червен и най-висок код за опасно време и значителни валежи е в сила за три области: Благоевград, Смолян и Кърджали. Очакваните количества валежи за тези области са от 40-60 mm, в отделни райони и над 80 mm. В по-малка степен - оранжев код е в сила за Габрово, Ловеч, София област, Кюстендил, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора и Хасково. Жълт код за потенциално опасно време и по-малко като количество валежи и в сила за областите: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, София град, Перник, Сливен, Ямбол, части от Стара Загора и Пловдив. В Източна България кодът е зелен и няма опасност.

На места в Източна България ще вали дъжд, придружен и с гръмотевици. В повечето райони ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 9° и 14°, в западната половина на Дунавската равнина: 6°-7°, за София – около 9°.

В планините ще бъде облачно. Билата и върховете ще са обхванати от облаци. Валежите от дъжд ще продължат, а над 1800 метра надморска височина ще вали сняг, по западните дялове на Стара планина – над 1500 метра. Значителни по количество ще са валежите в Рило-Родопската област и Централния Балкан. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 7°, на 2000 метра - около 2°.

По Черноморието ще бъде облачно. На места ще има валежи от дъжд, придружени и с гръмотевици. Ще духа до умерен, по Северното Черноморие и временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 14° и 17°. Температурата на морската вода е от 11° по северното черноморско крайбрежие до 14°-16° по южното. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

В събота валежите в западните райони ще спрат, а в останалата част от страната валежите ще продължат, значителни по количество ще са на места в Източна България. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили до умерен, с него ще прониква студен въздух. Температурите ще останат почти без дневен ход, от 3°-4° на места в Западна България до 14°-15° в източните райони.

В неделя валежите навсякъде ще спрат. Облачността ще се разкъсва и бавно ще намалява. Вятърът ще отслабне. Минималните температури ще се понижат още, ще са близки, на места в Западна България и по-ниски от 0°; по-високи ще останат по Черноморието, а дневните ще се задържат почти без промяна.